Московский театр «Современник» выступил с заявлением по делу Михаила Ефремова

Театр « Современник » выступил с заявлением по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

Артисты выразили соболезнования семье погибшего в ДТП и пожелали стойкости родным Ефремова в этой ситуации.

При этом коллектив театра призвал «не впадать в крайность осуждения», пишет bfm.ru.

«Трагедия произошла, и повернуть время вспять не удастся, как бы ни хотелось. Нельзя становиться судьями, клеймить или, напротив, оправдывать. Однако очень важно во что бы то ни стало не давать агрессии, негативной энергии разрастаться. Милосердие — это величайший дар. Сегодня в нем нуждается каждый из нас», — говорится в обращении.

Смертельное ДТП с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в Москве. Машина, за рулем которой находился актер, выехала на встречную полосу на Смоленской площади и врезалась в фургон. Водитель фургона скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело.

Экспертиза показала, что Ефремов был за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Установлено, что неизвестные лица передали водителю иномарки наркотическое средство, сообщило Главное следственное управление столичного главка МВД. Полицейские возбудили уголовное дело о сбыте ему наркотиков.

Ефремова поместили под домашний арест.