Московский турист испугался высоты на алтайской горе и не смог спуститься

Мужчины решили подняться на гору в селе Манжерок 3 апреля, сообщает УГОЧС в Республике Алтай.

Пройдя уже приличное расстояние, один из туристов испугался высоты и не смог самостоятельно спуститься вниз.

Мужчины решили вызвать спасателей. Они точно описали свое местонахождение и пройденный маршрут, благодаря чему их удалось быстро найти.

Гостей из столицы спустили на землю с помощью веревки и специального спускового устройства.

Как отметили спасатели, спуск был действительно крутой. Неподготовленный человек с ним бы не справился.

Туристов и местных жителей призывают адекватно оценивать свои силы и состояние здоровья, а также брать с собой заряженный телефон и не выходить на сложные маршруты без подготовки.

Ранее туристка сломала ногу и застряла на скале в Белокурихе.