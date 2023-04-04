Московский турист испугался высоты на алтайской горе и не смог спуститься

Пройдя уже приличное расстояние, один из туристов испугался высоты и не смог самостоятельно спуститься вниз.
Мужчины решили вызвать спасателей. Они точно описали свое местонахождение и пройденный маршрут, благодаря чему их удалось быстро найти.
Гостей из столицы спустили на землю с помощью веревки и специального спускового устройства.
Как отметили спасатели, спуск был действительно крутой. Неподготовленный человек с ним бы не справился.
Туристов и местных жителей призывают адекватно оценивать свои силы и состояние здоровья, а также брать с собой заряженный телефон и не выходить на сложные маршруты без подготовки.
Ранее туристка сломала ногу и застряла на скале в Белокурихе.