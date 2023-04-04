4 апреля
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Происшествия

Московский турист испугался высоты на алтайской горе и не смог спуститься

Мужчины решили подняться на гору в селе Манжерок 3 апреля, сообщает УГОЧС в Республике Алтай.

Гора. Туристы.
Гора. Туристы.
УГОЧС в Республике Алтай

Пройдя уже приличное расстояние, один из туристов испугался высоты и не смог самостоятельно спуститься вниз.

Мужчины решили вызвать спасателей. Они точно описали свое местонахождение и пройденный маршрут, благодаря чему их удалось быстро найти.

Гостей из столицы спустили на землю с помощью веревки и специального спускового устройства.

Как отметили спасатели, спуск был действительно крутой. Неподготовленный человек с ним бы не справился.

Туристов и местных жителей призывают адекватно оценивать свои силы и состояние здоровья, а также брать с собой заряженный телефон и не выходить на сложные маршруты без подготовки.

Ранее туристка сломала ногу и застряла на скале в Белокурихе.

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