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Происшествия

Московского актера арестовали на сцене за съемки в ролике в форме гаишника

В Москве задержали актера театра «Современник», снятого на видео в форменной одежде сотрудника ГИБДД в пьяном виде.

ГИБДД.
ГИБДД.
Михаил Хаустов

37-летний актер московского театра «Современник» взял форму гаишника у блогера для съемок в ролике, пишет «Росбалт».

В полиции сочли, что видеозапись с актером, одетым в форму гаишника, дискредитировала органы внутренних дел РФ. В связи с этим в отношении актера возбудили дела об административных правонарушениях — мелком хулиганстве и незаконном ношении форменной одежды.

Также его отправили под арест на 8 суток, добавили в полиции, не уточнив фамилии арестованного артиста.

Ранее в сети появилось видео, на котором человек в форме полиции невнятно отвечает на вопросы прохожего.

Как сообщил культурный обозреватель Слава Шадронов в своем Facebook, речь идет об актере Дмитрии Смолеве. Актера забрали в полицию прямо со сцены.

Смолев работает в театре «Современник» с 2008 года.

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