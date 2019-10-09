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10 октября
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Происшествия

Московскому педофилу грозит тюрьма за общение с маленькой девочкой из Барнаула

Сотрудники СК РФ по Алтайскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Москвы. Осенью 2018 года в одной из соцсетей он отправлял порнографию шестилетней девочке из Барнаула. Об этом сообщает сайт регионального следкома.

Наручники, арест.
Наручники, арест.
СС0

Следователи установили, что москвич с сентября по ноябрь прошлого года посылал несовершеннолетней жительнице Алтайского края «сообщения развратного характера», фото и видео портнографического содержания.

Злоумышленник знал о возрасте ребенка как по переписке, так и по размещенным в ее профиле фотографиям.

Оперативные сотрудники полиции и следователи провели значительную и кропотливую работу по установлению личности преступника и привлечению его к уголовной ответственности. Они собрали достаточные доказательства, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением прокурора направлено в суд для рассмотрения по существу.

В СК РФ напоминают родителям, что нужно внимательно относиться к контактам детей в интернете.

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