Московскому педофилу грозит тюрьма за общение с маленькой девочкой из Барнаула

Следователи установили, что москвич с сентября по ноябрь прошлого года посылал несовершеннолетней жительнице Алтайского края «сообщения развратного характера», фото и видео портнографического содержания.
Злоумышленник знал о возрасте ребенка как по переписке, так и по размещенным в ее профиле фотографиям.
Оперативные сотрудники полиции и следователи провели значительную и кропотливую работу по установлению личности преступника и привлечению его к уголовной ответственности. Они собрали достаточные доказательства, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением прокурора направлено в суд для рассмотрения по существу.
В СК РФ напоминают родителям, что нужно внимательно относиться к контактам детей в интернете.