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Происшествия

Москвич нанес несколько ножевых оппоненту из-за шаурмы

В подмосковном Красногорске двое мужчин подрались из-за шаурмы. Прохожий, который был очень голоден, нанес оппоненту несколько ножевых ранений, пытаясь отобрать у него шаурму, сообщает SHOT.

Вечером 41-летний мужчина из подмосковного поселка купил шаурму и направился дальше. По пути к нему пристал неизвестный мужчина в очках, который попытался отобрать у него еду. Сергей не захотел отдавать свою шаурму, и между мужчинами завязалась драка. В ходе конфликта незнакомец нанес пострадавшему несколько ударов ножом и скрылся с места происшествия.

Очевидцы вызвали скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали в больницу Красногорска с ранениями в области груди, плеча и лопатки.

Личность агрессивного мужчины, напавшего на мужчину, устанавливается.

Ранее сообщалось, что россиянин ранил ножом двух полицейских.

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