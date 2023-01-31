Москвич похитил 78 млн рублей у алтайского гендиректора

Жителя Москвы обвиняют в хищении порядка 78 млн рублей у гендиректора в Республике Алтай. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

Следствие установило, что 46-летний обвиняемый убедил генерального директора акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай» заключить крупный строительный контракт.

Подозреваемый заявил, что для выполнения контракта ему необходимо перевести деньги заранее — порядка 78 млн рублей. После получения средств, москвич не стал выполнять свои обязанности и распорядился деньгами по своему усмотрению.

Тем самым обвиняемый причинил указанной организации ущерб в особо крупном размере. Свою вину он не признал.

Суд признал москвича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере»).

Ему назначили наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.