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Происшествия

Москвич протаранил более 10 авто на парковке и скрылся с места ДТП

На востоке столицы водитель катался во дворе, игнорируя остальные автомобили. Таким образом, он повредил более десятка припаркованных машин.

Полиция.
Полиция.
vk.com/mvd22

SHOT сообщает, что владелец внедорожника пытался выехать из двора крайне странным способом и в итоге протаранил более десятка припаркованных автомобилей. Очевидно, что водитель был не в себе.

После произошедшего джип скрылся с места, владельцам пострадавших автомобилей остается искать виновника через полицию.

В настоящее время водитель с интересными навыками парковки разыскивается, по словам очевидцев это их сосед.

Ранее мы сообщали о смертельном ДТП на трассе Бийск - Барнаул.

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