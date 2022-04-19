19 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Москвич провел обрезание месячному ребенку и отправил его в кому

В Москве 30-летний мужчина в домашних условиях решил провести месячному мальчику хирургическую операцию. Манипуляции закончились для ребенка стремительным ухудшением состояния — малыш находится в коме. Возбуждено уголовное дело, сообщает столичный СУ СКР.

Младенец в подгузнике.
Младенец в подгузнике.
unsplash.com.

Все случилось 17 апреля. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала РИА Новости, что мальчику сделали операцию по обрезанию в домашних условиях.

В больницу он попал из-за возникшей аллергической реакции на использованное лекарство.

Допрос подозреваемого мужчины по делу о домашнем обрезании младенца.
Допрос подозреваемого мужчины по делу о домашнем обрезании младенца.
ГСУ СК России по Москве

Состояние мальчика удалось стабилизировать, но оно все еще тяжелое, врачи продолжают бороться за его жизнь, добавляет Рен-ТВ.

В отношении «хирурга» (следствие еще устанавливает, есть ли у него лицензия на медицинскую деятельность) завели уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Шипуновской ЦРБ в Алтайском крае во время хирургической операции загорелся стол.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость