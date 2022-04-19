Москвич провел обрезание месячному ребенку и отправил его в кому

В Москве 30-летний мужчина в домашних условиях решил провести месячному мальчику хирургическую операцию. Манипуляции закончились для ребенка стремительным ухудшением состояния — малыш находится в коме. Возбуждено уголовное дело, сообщает столичный СУ СКР.

Все случилось 17 апреля. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала РИА Новости, что мальчику сделали операцию по обрезанию в домашних условиях.

В больницу он попал из-за возникшей аллергической реакции на использованное лекарство.

Допрос подозреваемого мужчины по делу о домашнем обрезании младенца. ГСУ СК России по Москве

Состояние мальчика удалось стабилизировать, но оно все еще тяжелое, врачи продолжают бороться за его жизнь, добавляет Рен-ТВ.

В отношении «хирурга» (следствие еще устанавливает, есть ли у него лицензия на медицинскую деятельность) завели уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Шипуновской ЦРБ в Алтайском крае во время хирургической операции загорелся стол.