Москвич провел обрезание месячному ребенку и отправил его в кому

Все случилось 17 апреля. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала РИА Новости, что мальчику сделали операцию по обрезанию в домашних условиях.
В больницу он попал из-за возникшей аллергической реакции на использованное лекарство.
Состояние мальчика удалось стабилизировать, но оно все еще тяжелое, врачи продолжают бороться за его жизнь, добавляет Рен-ТВ.
В отношении «хирурга» (следствие еще устанавливает, есть ли у него лицензия на медицинскую деятельность) завели уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее в Шипуновской ЦРБ в Алтайском крае во время хирургической операции загорелся стол.