Стол с пациентом загорелся во время операции в Алтайском крае

Врачи проводили операцию 70-летнему мужчине. Его скинули со стола, когда произошло ЧП, затушили.
Что именно там произошло — что горело и пострадал ли мужчина — не уточняется, а сам он отказался рассказывать о произошедшем.
По словам знакомого семьи, мужчина уже находится в барнаульской клинике.
Родственники пенсионера обратились с заявлением в прокуратуру, но в пресс-службе надзорного ведомства пока не знают об этой ситуации и обещали уточнить данные.
«Как сообщили в Шипуновской ЦРБ, данная ситуация, действительно, была, в настоящее время в медорганизации проводится служебная проверка. Жизни и здоровью пациента ничего не угрожает», — прокомментировали в министерстве здравоохранения региона.