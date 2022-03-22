22 марта
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Происшествия

Стол с пациентом загорелся во время операции в Алтайском крае

В Шипуновской ЦРБ в Алтайском крае во время хирургической операции загорелся стол, сообщает «КП — Барнаул». Факт ЧП подтвердили в региональном минздраве.

Хирургическая операция.
Хирургическая операция.
СС0

Врачи проводили операцию 70-летнему мужчине. Его скинули со стола, когда произошло ЧП, затушили.

Что именно там произошло — что горело и пострадал ли мужчина — не уточняется, а сам он отказался рассказывать о произошедшем.

По словам знакомого семьи, мужчина уже находится в барнаульской клинике.

Родственники пенсионера обратились с заявлением в прокуратуру, но в пресс-службе надзорного ведомства пока не знают об этой ситуации и обещали уточнить данные.

«Как сообщили в Шипуновской ЦРБ, данная ситуация, действительно, была, в настоящее время в медорганизации проводится служебная проверка. Жизни и здоровью пациента ничего не угрожает», — прокомментировали в министерстве здравоохранения региона.

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