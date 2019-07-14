Москвич развратил и шантажировал 12-летнюю жительницу Барнаула

Житель Москвы предстанет перед судом по обвинению в развратных действиях и распространении порнографических материалов через интернет. Жертвой мужчины стала маленькая жительница Барнаула, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в мае 2018 года обвиняемый житель Москвы через интернет познакомился с 12-летней жительницей Барнаула. Во время переписки он пересылал девочке сообщения развратного характера и фото с порнографическими изображениями.

Вскоре девочка прекратила переписку, а москвич стал ее шантажировать. Он утверждал, что распространит среди одноклассников сведения, порочащие несовершеннолетнюю. Спустя время правоохранители узнали о случившемся и установили личность мужчины.

Во время предварительного следствия обвиняемый своей вины не признал, однако следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.