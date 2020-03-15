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Происшествия

Москвич требует наказания для врачей после ампутации полового члена

50-летний житель Москвы требует наказать врачей после ампутации полового члена. Операции можно было избежать, считает он. Мужчина пытается добиться компенсации в суде и собирает деньги на пластическую операцию, сообщает RT.

Мужчина. Ремень
Мужчина. Ремень
СС0

Хирургическое вмешательство медики провели из-за рака уретры. Только спустя полгода после появления первых признаков заболевания врачи смогли поставить верный диагноз.

Больному сообщили, что операция будет «не щадящая».

«Я спросил: „Как это понять? Неужели у меня внизу все вырежут подчистую?“ Врач ответил: „Ну да“. Я был просто в бешенстве», — рассказывает мужчина.

Москвич уверен, что если бы ему вовремя поставили диагноз, ампутации можно было бы избежать. После операции он пожаловался на уролога в прокуратуру, а надзорный орган передал его обращение в СК, но там по итогам проверки в возбуждении уголовного дела отказали.

Одной из причин этого решения стало то, что в медкарте пациента обнаружились вырванные листы. Эксперт не смог установить, когда наступило ухудшение состояния и с чем это связано.

Мужчина планирует подать гражданский иск в суд к врачу-урологу и потребовать возмещения причиненного ему морального вреда. Пластическая операция обойдется примерно в 1,5 млн рублей.

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