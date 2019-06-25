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Происшествия

Москвич закрутил роман с «бийчанкой» из онлайн-игры и потерял деньги

Житель Москвы в начале апреля 2019 года познакомился в онлайн-игре с девушкой и захотел приехать к ней в гости. Подруга сказала, что живет в Бийске с маленьким ребенком и бедствует. Оказалось, что девушка дважды обманула нового знакомого, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Компьютерная игра.
Компьютерная игра.
CC0

Молодые люди сначала созванивались и переписывались. Девушка сказала, что у нее есть ребенок, и они нуждаются в материальной поддержке. Парень откликнулся на просьбу и выслал ей немного денег.

Вскоре он пошел в отпуск и предложил девушке встретиться. Геймер попросил снять ему жилье в Бийске и отправил ей на банковскую карту 7 тыс. рублей за аренду квартиры. Когда парень приехал, никто его там не ждал, а телефон подруги оказался недоступен.

Мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. Оказалось, что девушка — жительница Рубцовска 1983 года рождения. Она дала признательные показания.

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