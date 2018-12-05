Москвича укусил опасный паук, спрятавшийся в пакете с сушеным инжиром

Медики городской клинической больницы № 4 в Москве спасли мужчину, который получил опасный укус паука в руку, доставая из пакета сушеный инжир, сообщает РИА Новости .

«Мужчина заметил на кисти маленькое розовое пятно, а на следующий день рука сильно опухла. Серьезные симптомы появились спустя несколько дней после укуса: у пациента была очень высокая температура, правая кисть и предплечье сильно опухли, наблюдался некроз тканей», — рассказали в столичном департаменте здравоохранения.

Мужчина обратился за помощью в частную клинику, где ему провели чистку раны от образовавшегося гноя, омертвевших тканей, после чего отпустили домой. Но это не помогло, и ситуация стала только ухудшаться.

«Мужчина вызвал скорую помощь. Сразу после поступления в больницу пациента направили на экстренную операцию, в ходе которой были удалены все омертвевшие ткани кисти. После этого пациенту назначили антибактериальную терапию, физиотерапевтическое лечение», — отметили в департаменте, пишет bfm.ru.

В настоящее время отек пострадавшей руки значительно уменьшился, наблюдается положительная динамика. Врачи отметили, что мужчине очень повезло — яд некоторых пауков может быть для человека смертельным.