Москвичка с двумя детьми выпала с 18 этажа

34-летняя женщина с двумя маленькими детьми выпала из окна квартиры на 18 этаже в Москве. Одному ребенку было около 3 лет, второму — 2 месяца, пишет « Комсомольская правда ».

Семья благополучная. Глава семейства— военнослужащий, а его жена была домохозяйкой. В последнее время она жаловалась подругам на послеродовую депрессию, сообщил изданию источник в правоохранительных органах.

По данным Telegram-канала SHOT, женщина была расстроена, что у нее нет ни подруг, ни знакомых, а муж постоянно на работе.

По словам мужа, не было ничего, что указывало бы на такое развитие событий. На место он приехал в полном шоке и не мог даже назвать свое имя.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более несовершеннолетних».