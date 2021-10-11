Москвичка с двумя детьми выпала с 18 этажа

Семья благополучная. Глава семейства— военнослужащий, а его жена была домохозяйкой. В последнее время она жаловалась подругам на послеродовую депрессию, сообщил изданию источник в правоохранительных органах.
По данным Telegram-канала SHOT, женщина была расстроена, что у нее нет ни подруг, ни знакомых, а муж постоянно на работе.
По словам мужа, не было ничего, что указывало бы на такое развитие событий. На место он приехал в полном шоке и не мог даже назвать свое имя.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более несовершеннолетних».