«Сладкий» воришка из Барнаула хитро обманул работодателя

22-летний барнаулец со строительной бригадой приехал в Республику Алтай, а уехал с чужим имуществом, рассказали в республиканском ГУ МВД. Он уже во всем признался и рассказал, как хитро обманул работодателя и вынес 45 литров меда.

В полицию обратился 46-летний житель села Верх-Уймон. Мужчина рассказал, что из строящегося дома кто-то унес принадлежащие ему документы, двигатель легкового автомобиля, строительные инструменты, туристическое снаряжение и 45 литров меда. Все это в сумме, по оценке заявителя, стоит более 140 тысяч рублей.

Выяснилось, что на стройку житель Республики Алтай нанял бригаду из Алтайского края. Накануне пропажи имущества, мужчина вместе со строителями распивал спиртные напитки, после чего, уехал по делам в соседнее село. Вернувшись обнаружил, что и рабочих, и его имущества уже нет.

Полиция начала разбираться и установила причастность к краже молодого барнаульца. Его задержали по месту жительства, здесь же оперативники обнаружили и похищенное.

Он признался в содеянном и рассказала, что что решил подзаработать. Воспользовавшись тем, что после застолья работодатель уехал, подозреваемый предложил своим напарникам съездить в Алтайский край, где якобы по просьбе сельчанина продать двигатель иномарки, а также другое имущество.

Работники поверили и загрузили мотор и другие вещи в багажник и утром уехали в Барнаул. По приезду подозреваемый отдал одному из своих напарников несколько бутылок меда, чтобы оплатить затраты на бензин. Остальное он унес в свою квартиру, где и хранил до момента изъятия.