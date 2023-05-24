Мотоциклист на Алтае сбил собаку, но пострадала женщина

Сельчанин наехал на собаку и не справился с управлением - мотоцикл опрокинулся.
В итоге в больницу с травмой ноги попала его 48-летняя пассажирка.
На водителя завели административное дело за нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.
Кстати, в этот же день в селе Улаган в 17:30 вечера 23-летняя девушка за рулем "Тойоты" во время маневра столкнулась с мотоциклом, которым управляла 22-летняя местная жительница.
В итоге водителя мотоцикла госпитализировали, а ее пассажирам - 48-летней женщине и 12-летней девочке - понадобилась медицинская помощь.
В ГУ МВД отметили, что участники ДТП были без мотошлемов.
Ранее смертельное ДТП произошло на трассе в Алтайском крае. Женщина неудачно пошла на обгон.