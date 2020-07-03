Мотоциклист насмерть задавил мужчину на пешеходном переходе в Барнауле

ДТП произошло в 19:15 на ул. Малахова (у моста в районе Малаховского кольца на Павловском тракте).
Полицейские установили, что за рулем мотоцикла Honda x4 был водитель 1984 года рождения. Он сбил пешехода-мужчину на вид 65−70 лет, который переходил проезжую часть по переходу на запрещающий сигнал светофора.
«В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте. В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка», — сообщили в полиции.