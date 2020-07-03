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Происшествия

Мотоциклист насмерть задавил мужчину на пешеходном переходе в Барнауле

2 июля вечером в Барнауле водитель мотоцикла сбил мужчину, который переходил дорогу. Пешеход скончался на месте, сообщили в городской ГИБДД.

Пешеходный переход, зебра.
Пешеходный переход, зебра.
altapress.ru

ДТП произошло в 19:15 на ул. Малахова (у моста в районе Малаховского кольца на Павловском тракте).

Полицейские установили, что за рулем мотоцикла Honda x4 был водитель 1984 года рождения. Он сбил пешехода-мужчину на вид 65−70 лет, который переходил проезжую часть по переходу на запрещающий сигнал светофора.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте. В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка», — сообщили в полиции.

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