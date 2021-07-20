Мотоциклист превысил скорость и разбился на трассе в Алтайском крае

ДТП произошло 19 июля около 3 часов ночи на 17 км автодороги «Советское — Урожайное — Шульгин Лог». Мотоцикл не был зарегистрирован, у водителя не было прав.
Мужчина ехал со стороны Урожайного в направлении села Хуторки, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.
Водитель скончался еще до приезда бригады медиков.
По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
18 июля на трассе Бийск — Барнаул в ДТП погибли три человека, еще пятеро получили травмы.