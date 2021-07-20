Мотоциклист превысил скорость и разбился на трассе в Алтайском крае

61-летний мотоциклист на Racer Alpha вылетел с проезжей части и перевернулся у села Урожайное в Советском районе Алтайского края. Мужчина умер на месте, сообщает краевая ГИБДД.

ДТП произошло 19 июля около 3 часов ночи на 17 км автодороги «Советское — Урожайное — Шульгин Лог». Мотоцикл не был зарегистрирован, у водителя не было прав.

Мужчина ехал со стороны Урожайного в направлении села Хуторки, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.

Водитель скончался еще до приезда бригады медиков.

По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

18 июля на трассе Бийск — Барнаул в ДТП погибли три человека, еще пятеро получили травмы.