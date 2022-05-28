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Происшествия

Мотоциклист разбился в жутком ДТП в центре Барнаула

Вечером 27 мая в Барнауле на пр. Комсомольском произошло ДТП с участием мотоцикла и иномарки. Запись, на которую попал момент аварии, уже опубликовали в соцсетях.

Страшная авария на Комсомольском, 27 мая 2022.
Страшная авария на Комсомольском, 27 мая 2022.
vk.com/incident22

57-летний водитель за рулем Toyota Corolla Fielder при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не пропустил мотоцикл Honda, тот врезался в машину.

48-летний байкер двигался со встречного направления прямо.

Момент аварии опубликовал паблик «Инцидент Барнаул».


Также в соцсетях появились фото с места ДТП. Водитель мотоцикла серьезно пострадал: у него несколько переломов, в том числе таза, левой руки. Есть информация, что в больнице он скончался. Об этом официально не сообщалось.

В городской ГИБДД добавляют, что травмы также получил пассажир Toyota, но госпитализация ему не потребовалась.

Полицейские проводят проверку.

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