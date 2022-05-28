Мотоциклист разбился в жутком ДТП в центре Барнаула

57-летний водитель за рулем Toyota Corolla Fielder при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не пропустил мотоцикл Honda, тот врезался в машину.
48-летний байкер двигался со встречного направления прямо.
Момент аварии опубликовал паблик «Инцидент Барнаул».
Также в соцсетях появились фото с места ДТП. Водитель мотоцикла серьезно пострадал: у него несколько переломов, в том числе таза, левой руки. Есть информация, что в больнице он скончался. Об этом официально не сообщалось.
В городской ГИБДД добавляют, что травмы также получил пассажир Toyota, но госпитализация ему не потребовалась.
Полицейские проводят проверку.