Мотоциклиста насмерть сбили на алтайской трассе. Он вел байк в руках

20 июня ночью в Рубцовском районе под колесами автомобиля погиб водитель мотоцикла. В ГИБДД ищут очевидцев аварии.

ДТП случилось около 4:00 на 11-м км автодороги Н-3902 (Вымпел — Самарка — Новоматвеевка).

Водитель 1997 года рождения за рулем ВАЗ-210740 двигался от Змеиногорского тракта в направлении села Самарка. Он сбил мужчину 1979 года рождения, который вел в руках мотоцикл Racer.

В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Водителя задержали.

С целью установления обстоятельств произошедшего, убедительная просьба к гражданам располагающим какой-либо информацией по данному факту, просьба обратиться в ОГИБДД, тел. +7 (38557) 4−30−73.