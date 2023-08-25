Мотоциклиста спасти не удалось. Стали известны подробности страшного ДТП в Барнауле

По данным ГИБДД, авария произошла в 10:05 на улице Георгиева, в районе дома 14Б водитель.
86-летний водитель ехал за рулем автомобиля ВАЗ 2121, столкнулся с мотоциклом "Кавасаки", которым управлял 35-летний мужчина.
Столкновение оказалось такой силы, что мотоциклист скончался на месте происшествия.
"В настоящее время Госавтоинспекцией города Барнаула устанавливаются все факты происшествия и проводится проверка", - сообщают в ведомстве.
Ранее в Калуге пьяный водитель машины марки «Toyota» въехал в тротуар и наехал более чем на 10 человек.