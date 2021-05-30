«Может, учения?» В Барнауле на территории пожарной части горело здание рядом с бензовозом

Как стало известно позже, на самом деле загорелось неэксплуатируемое строение, прилегающее к пожарной части.
Оно находилось за забором — пояснили сообществу в краевом управлении МЧС.
Площадь возгорания составила порядка 25 кв. м. На данный момент возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.
Пока информация о происшествии уточнялась, подписчики пабликов в соцсетях активно выдвигали свои версии событий.
«Может учения», — отметила один из пользователей.
«Они не только шланги сушат в свободное время», — в шутку предположила подписчица Галина.
«Сарай за забором части горел, заброшка. У нас такого добра безхозного по городу пруд пруди», — пояснила подписчица Ольга.