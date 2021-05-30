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Происшествия

«Может, учения?» В Барнауле на территории пожарной части горело здание рядом с бензовозом

Возгорание произошло на ул. Папанинцев. Очевидцы предположили, что загорелся бензовоз, находящийся на территории пожарной части, сообщили подписчики паблика Barnaul 22.

В Барнауле горело заброшенное здание рядом с МЧС.
В Барнауле горело заброшенное здание рядом с МЧС.
Анастасия Иванова, паблик в ВК Barnaul 22.

Как стало известно позже, на самом деле загорелось неэксплуатируемое строение, прилегающее к пожарной части.

Оно находилось за забором — пояснили сообществу в краевом управлении МЧС.

Площадь возгорания составила порядка 25 кв. м. На данный момент возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.

Пока информация о происшествии уточнялась, подписчики пабликов в соцсетях активно выдвигали свои версии событий.

«Может учения», — отметила один из пользователей.

«Они не только шланги сушат в свободное время», — в шутку предположила подписчица Галина.

«Сарай за забором части горел, заброшка. У нас такого добра безхозного по городу пруд пруди», — пояснила подписчица Ольга.

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