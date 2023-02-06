Мстительный россиянин облил жену бензином и поджег

ЧП случилось в городе Верхняя Пышма Свердловской области — дома мужчина разлил бензин из канистры, а остатки горючего вылил на жену и поджег.

Это случилось осенью 2021 года.

Как установило следствие, супруги поссорились на городской улице, пишет Lenta.ru. Затаивший обиду мужчина решил отомстить супруге «по полной программе».

Он ночью взял канистру и залил бензином помещение дома, после подошел к жене и вылил остатки на нее. Проснувшись, она бросилась в котельную, где стала смывать бензин в раковину. Тут мужчина и поджег жилище.

Женщина успела выбежать в воспламенившейся одежде. Но жертве удалось спастись. Однако она получила ожоги площадью 52% в области головы, шеи, туловища, рук и ног.

Злоумышленник получил 11 лет строгого режима за покушение на убийство супруги с особой жестокостью.

Ранее барнаулец затаил обиду на бывшего начальника и поджег Mercedes-Benz. А другой россиянин щедро плеснул самогон на два автомобиля и спалил их.