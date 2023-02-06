6 февраля
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Происшествия

Мстительный россиянин облил жену бензином и поджег

ЧП случилось в городе Верхняя Пышма Свердловской области — дома мужчина разлил бензин из канистры, а остатки горючего вылил на жену и поджег.

Суд. Судебные иски. Документы.
Суд. Судебные иски. Документы.
Pixabay.com

Это случилось осенью 2021 года.

Как установило следствие, супруги поссорились на городской улице, пишет Lenta.ru. Затаивший обиду мужчина решил отомстить супруге «по полной программе».

Он ночью взял канистру и залил бензином помещение дома, после подошел к жене и вылил остатки на нее. Проснувшись, она бросилась в котельную, где стала смывать бензин в раковину. Тут мужчина и поджег жилище.

Женщина успела выбежать в воспламенившейся одежде. Но жертве удалось спастись. Однако она получила ожоги площадью 52% в области головы, шеи, туловища, рук и ног.

Злоумышленник получил 11 лет строгого режима за покушение на убийство супруги с особой жестокостью.

Ранее барнаулец затаил обиду на бывшего начальника и поджег Mercedes-Benz. А другой россиянин щедро плеснул самогон на два автомобиля и спалил их.

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