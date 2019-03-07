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МТС заплатит США штраф почти в миллиард долларов по делу о коррупции в Узбекистане

Штраф 850 млн долларов заплатит российский сотовый оператор МТС по делу своей бывшей дочерней компании в Узбекистане. Оператор пошел на сделку с Комиссией по ценным бумагам и биржам и с Министерством юстиции США, заключив соглашение о выплате штрафа, передает RT.

Чемодан долларов.
Чемодан долларов.
СС0

Из сообщения пресс-службы компании МТС:

Соглашение ставит точку в расследовании вокруг бывшей дочерней компании МТС в Узбекистане в период с 2004 по середину 2012 года. В рамках соглашения МТС выплатит суммарно $850 млн.

Выплату произведут из зарезервированных средств, рассказали в компании. Также там подчеркнули, что этот шаг демонстрирует соблюдение компанией требований антикоррупционного законодательства.

В 2015 году в США началось расследование в отношении сделок дочерней компании МТС с компанией Takilant, которую связывают с дочерью бывшего узбекистанского лидера Гульнарой Каримовой, по делу об организации коррупционной схемы для выхода на рынок Узбекистана.

Сама Каримова летом 2017 года была признана виновной в уклонении от уплаты налогов, участии в преступной группе, «завладении путём вымогательства денежными средствами, акциями, долями и имущественными объектами» и других преступлениях, дела по которым были открыты ещё в 2013 году. В настоящее время она находится в колонии общего режима в Узбекистане.

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