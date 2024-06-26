МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова. Что это значит

Международный уголовный суд (МУС) обратил внимание на экс-министра обороны России, секретаря Совбеза Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Рассказываем, что такое МУС и представляет ли его решение опасность для российских деятелей.

Что такое МУС

Международный уголовный суд не входит в структуру ООН. Римский статут 1998 года — главный документ, регламентирующий МУС. Суд неоднократно предпринимал попытки ареста российских политиков, в том числе президента РФ Владимира Путина. Теперь на очереди Сергей Шойгу и Валерий Герасимов.

Юрисдикцию МУС не признают в большинстве стран мира: Россия, США, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, Турция. По подсчетам РИА Новости, в этих странах живет больше половины от общего населения.

Отношения МУС и России

Россия способствовала разработке Римского статута и подписала его в 2000 году. Документ начал действовать спустя три года, но в 2016 году российские власти отказались от содействия. Интересно то, что перед этим МУС дал оценку вхождению Крыма в состав России. Суд охарактеризовал событие "равнозначным международному вооруженному конфликту" между столицами государств - Москвой и Киевом.

Это происходит не впервые

МУС неоднократно выдавал ордера на арест российских политиков. Так, в марте 2023 года суд выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кремль назвал решение ничтожным и противоречащим правовому аспекту, поскольку Москва не зависит от юриспруденции МУС, пишет РБК.

Реакция на арест Шойгу и Герасимова

Совбез РФ назвал решение суда по делу Шойгу ничтожным. В ведомстве также заявили, что выдача ордера на арест Сергея Шойгу ничтожна и упирается в политику Запада, замечает ТАСС.

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