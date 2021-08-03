Мусоровоз перевернулся на алтайской трассе

Авария случилась 2 августа около 14:50 на 445 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт». За рулем грузовика КО 440−4Д был 57-летний житель Алтайского края.
Грузовик опрокинулся в Республике Алтай.
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«В результате ДТП в медицинское учреждение с полученными травмами госпитализирована 63-летняя жительница Алтайского края — пассажир. Водитель автомобиля был трезвый», — сообщили в ГУ МВД по Республике Алтай.
Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства.
8 июля в Алтайском крае на бийской трассе опрокинулась «ГАЗель» с колбасой, сосисками и пельменями.