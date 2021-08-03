Мусоровоз перевернулся на алтайской трассе

В Майминском районе Республики Алтай водитель мусоровоза не справился с управлением. Грузовик упал на бок и рассыпал содержимое.

Авария случилась 2 августа около 14:50 на 445 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт». За рулем грузовика КО 440−4Д был 57-летний житель Алтайского края.

Грузовик опрокинулся в Республике Алтай. 04.мвд.рф

«В результате ДТП в медицинское учреждение с полученными травмами госпитализирована 63-летняя жительница Алтайского края — пассажир. Водитель автомобиля был трезвый», — сообщили в ГУ МВД по Республике Алтай.

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства.

8 июля в Алтайском крае на бийской трассе опрокинулась «ГАЗель» с колбасой, сосисками и пельменями.