Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 июля 29°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск

Министерство внутренних дел Молдовы объявило бизнесмена и депутата Илана Шора в национальный и международный розыск, сообщает sputnik.md.

Полиция.
Полиция.
pixabay.com

Илан Шор — муж популярной российской исполнительницы Сары Шор (Манахимовой) более известной под псевдонимом Жасмин. В июне 2017-го года Шор был приговорен судом Кишинева к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях — по делу о выводе €1 млрд из трех молдавских банков, сообщает ТАСС.

Но Шор обжаловал приговор и до окончательного решения судей помещен под судебный контроль.

Ему запрещено покидать территорию Молдавии, пишет jpgazeta.ru.

Ранее прокуратура начала расследование незаконного пересечения границы Шором, который после смены власти в Молдавии в июне уехал из страны.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость