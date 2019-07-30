Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск

Министерство внутренних дел Молдовы объявило бизнесмена и депутата Илана Шора в национальный и международный розыск, сообщает sputnik.md.

Илан Шор — муж популярной российской исполнительницы Сары Шор (Манахимовой) более известной под псевдонимом Жасмин. В июне 2017-го года Шор был приговорен судом Кишинева к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях — по делу о выводе €1 млрд из трех молдавских банков, сообщает ТАСС.

Но Шор обжаловал приговор и до окончательного решения судей помещен под судебный контроль.

Ему запрещено покидать территорию Молдавии, пишет jpgazeta.ru.

Ранее прокуратура начала расследование незаконного пересечения границы Шором, который после смены власти в Молдавии в июне уехал из страны.