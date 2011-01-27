Мужчина бросил двоих детей в московском аэропорту

26 января сотрудники аэропорта Шереметьево обнаружили двух мальчиков девяти и шести лет без сопровождения взрослых. В их рюкзаке лежали свидетельства о рождении и записка, сообщил РБК.

Записку предположительно оставил отец мальчиков. В ней говорится, что у него нет средств, чтобы прокормить детей. Он попросил помочь мальчикам и отправить их «во временный дом приюта». И якобы потом отец планирует их забрать.

Сначала детей доставили в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции. Их накормили и оказали им поддержку, а потом проводили в линейное управление МВД для выяснения обстоятельств случившегося.

Полиция выяснила, что мужчина прилетел с детьми из Хабаровска и начала его поиски. По данным Telegram-канала Baza, полицейские установили его личность — это 41-летний Виктор Гаврилов из Комсомольска-на-Амуре.

СМИ выяснили некоторые подробности о семье мальчиков. Между мужчиной и его супругой имелись разногласия, сообщило РИА «Новости».

Утверждается, что в 2016 году женщина сбежала от мужа, однако уже в следующем году на страницах супругов в социальных сетях стали появляться совместные фотографии. Местонахождение матери двух мальчиков неизвестно.