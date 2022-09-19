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Происшествия

Мужчина, чья семья погибла в ДТП на Алтае, рассказал о произошедшем

Житель Республики Алтай Аманбек Имангалиев, потерявший жену и четверых детей в ДТП 5 сентября, рассказал о подробностях трагической аварии. Об этом пишет «КП-Барнаул».

ДТП в Республике Алтай.
ДТП в Республике Алтай.
МУ МВД России "Бийское".

По словам Имангалиева, бензовоз выехал на встречную полосу, и из-за этого произошла авария.

«Он двигался со стороны Горно-Алтайска, а мои — со стороны Барнаула. По показаниям свидетелей, которые ехали сзади, у жены была скорость 50−60 км/ч. Он вылетел ей на встречку», — заявил мужчина.

Аманбек Имангалиев считает, что его супруга хотела избежать столкновение и тоже выехала на встречку.

«И в тот момент она возвращается на свою полосу», — добавил он.

Напомним, 5 сентября 35-летняя автомобилистка на Honda Stepwgn ехала от Бийска в сторону Горно-Алтайска. Она выехала на встречную полосу и врезалась в бензовоз DAF. Транспортное средство протащило машину 47 метров. Погибли женщина, а также дети 16, 15, 7 и 3 лет.

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