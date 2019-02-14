В Алтайском крае мужчина до смерти избил брата

В Алтайском крае осудили 27-летнего жителя села Мышкино Кулундинского района. Мужчина избил брата, который от полученных травм скончался в больнице, сообщает СУ СКР по региону.

Следствие и суд установили, что ночью 1 октября 2018 года мужчина дома выпивал с родственниками и знакомыми. Вскоре обвиняемый поссорился со старшим братом и нанес ему удары в область груди и головы.

Через несколько часов от полученных телесных повреждений 31-летний потерпевший скончался в реанимационном отделении районной больницы.

Во время следствия и суда мужчина признал свою вину в полном объеме, в содеянном раскаялся. Его приговорили к 7,5 лет годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.