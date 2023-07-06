Мужчина до смерти избил жену на алтайской турбазе

Две супружеские пары приехали на отдых из Новосибирской области. В вечер трагедии компания выпивала на территории турбазы на ул. Речной.
В какой-то момент один из мужчин приревновал жену к приятелю и стал избивать женщину, множество раз ударив ее руками и ногами по голове, телу и конечностям.
Женщина скончалась от разрыва внутренних органов и обильного кровотечения.
Подозреваемого задержали, допросили и предъявили обвинение. Свою вину он признал.
У пары было двое детей - взрослый сын и десятилетняя дочь. Девочку передали на попечение близким родственникам.
Расследование продолжают.
Ранее вышел из комы подросток, которого избили сверстники в Новосибирской области.