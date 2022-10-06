7 октября
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Происшествия

Мужчина хотел снять порчу, но вместо этого потерял телефон за 10 тыс. рублей

У 25-летнего сибиряка украли телефон, когда якобы снимали с него порчу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Омской области.

Мобильный телефон.
Мобильный телефон.
CC0

С заявлением о хищении телефона за 10 тыс. рублей обратился омич в отдел полиции.

Все началось с того, что к потерпевшему обратилась женщина с просьбой подсказать дорогу. В благодарность она предложила погадать и провести обряд для снятия порчи.

Мужчина должен был покрутиться вокруг своей оси и посмотреть через плечо. пока он был занят, женщина предложила подержать телефон.

Через несколько минут она скрылась со смартфоном.

Обнаружив пропажу, потерпевший обратился в полицию. Правоохранители раскрыли личность злоумышленницы. Ей оказалась 34-летняя жительница Ленинского округа, неоднократно судимая.

Она дала признательные показания и рассказала, что смартфон сдала в ломбард за 5 тыс. рублей и уже их потратила.

Телефон аернули владельцу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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