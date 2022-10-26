26 октября
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Происшествия

Мужчина хотел украсть деньги из банкомата и разбил его кувалдой

Неизвестный мужчина попытался взломать банкомат кувалдой и монтировкой в Новосибирске. Об этом сообщает «Интерфакс».

Кувалда.
Кувалда.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Поздно вечером 25 октября поступило сообщение о том, что неизвестный пытается взломать банкомат в одном из круглосуточных банков по улице Богдана Хмельницкого.

На место отправили ближайший экипаж Росгвардии, который и задержал мужчину.

Стало известно, что злоумышленник пытался взломать банкомат монтировкой и кувалдой.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 30, ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу в особо крупном размере)», — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Ранее силовики задержали подростка, который собирался напасть на учеников и работников одной из школ Екатеринбурга.

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