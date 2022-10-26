Мужчина хотел украсть деньги из банкомата и разбил его кувалдой

Поздно вечером 25 октября поступило сообщение о том, что неизвестный пытается взломать банкомат в одном из круглосуточных банков по улице Богдана Хмельницкого.
На место отправили ближайший экипаж Росгвардии, который и задержал мужчину.
Стало известно, что злоумышленник пытался взломать банкомат монтировкой и кувалдой.
«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 30, ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу в особо крупном размере)», — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Ранее силовики задержали подростка, который собирался напасть на учеников и работников одной из школ Екатеринбурга.