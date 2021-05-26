Мужчина и женщина погибли после жуткого столкновения с Land Rover на Чуйском тракте

Смертельная авария произошла утром 26 мая на Чуйском тракте в Первомайском районе Алтайского края в результате столкновения автомобилей Mitsubishi Outlander и Land Rover.

Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, трагедия случилась около 07:50 на 225 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт».

«Произошло столкновение двух транспортных средств: Mitsubishi Outlander, под управлением водителя-мужчины 1964 года рождения и Land Rover, под управлением водителя-мужчины 1974 года рождения», — отмечают в ГИБДД.

В результате аварии водитель и пассажир Mitsubishi Outlander, женщина 1983 года рождения, скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.