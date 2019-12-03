Мужчина из Алтайского края перешел по ссылке и лишился 400 тысяч рублей

Житель Рубцовска поверил рекламе в интернете о дополнительном заработке. Получить доход он так и не смог, но зато лишился более 400 тысяч рублей, пишет «Инцидент Рубцовск».

В начале октября мужчина перешел по рекламной ссылке, где говорилось о заработке на дому. Вскоре ему позвонил неизвестный с номера, зарегистрированного в Москве. Незнакомец представился брокером.

Он предложил вкладывать свои деньги в криптовалюту и игры на фондовой бирже для получения прибыли. Для этого нужно было установить специальную интернет-программу.

Рубцовчанин согласился. В итоге подозрительный софт начал дистанционно управлять его ноутбуком и осуществлять денежные переводы. Таким образом, потерпевший открыл мошенникам доступ к своим банковским счетам.

По данному факту возбудили уголовное дело. Полиция ищет мошенника.