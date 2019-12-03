Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 декабря -17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Мужчина из Алтайского края перешел по ссылке и лишился 400 тысяч рублей

Житель Рубцовска поверил рекламе в интернете о дополнительном заработке. Получить доход он так и не смог, но зато лишился более 400 тысяч рублей, пишет «Инцидент Рубцовск».

Биткоин. Криптовалюта.
Биткоин. Криптовалюта.
СС0

В начале октября мужчина перешел по рекламной ссылке, где говорилось о заработке на дому. Вскоре ему позвонил неизвестный с номера, зарегистрированного в Москве. Незнакомец представился брокером.

Он предложил вкладывать свои деньги в криптовалюту и игры на фондовой бирже для получения прибыли. Для этого нужно было установить специальную интернет-программу.

Рубцовчанин согласился. В итоге подозрительный софт начал дистанционно управлять его ноутбуком и осуществлять денежные переводы. Таким образом, потерпевший открыл мошенникам доступ к своим банковским счетам.

По данному факту возбудили уголовное дело. Полиция ищет мошенника.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость