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Происшествия

Мужчина избил школьника из-за нецензурной брани

В Башкирии 41-летний мужчина избил грубо выражавшегося школьника, сообщает РИА Новости.

Кулак. Удар.
Кулак. Удар.
pixabay.com.

Обвиняемый встретил на улице компанию подростков, которые разговаривали и разбавляли свою речь нецензурными выражениями. Он сделал школьникам замечания, но те нагрубили в ответ и убежали.

Позже один из них снова встретился злоумышленнику. Тот избил его кулаками и коленом по голове.

У 15-летнего подростка диагностировали сотрясение мозга и кровоподтеки на лице.

Известно, что ранее преступник уже привлекался к уголовной ответственности. Уголовное дело о причинении вреда здоровью направили на рассмотрение в суд.

Ранее школьника избили из-за украденного травмата в Новосибирске.

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