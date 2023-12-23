Мужчина избил школьника из-за нецензурной брани

Обвиняемый встретил на улице компанию подростков, которые разговаривали и разбавляли свою речь нецензурными выражениями. Он сделал школьникам замечания, но те нагрубили в ответ и убежали.

Позже один из них снова встретился злоумышленнику. Тот избил его кулаками и коленом по голове.

У 15-летнего подростка диагностировали сотрясение мозга и кровоподтеки на лице.

Известно, что ранее преступник уже привлекался к уголовной ответственности. Уголовное дело о причинении вреда здоровью направили на рассмотрение в суд.

Ранее школьника избили из-за украденного травмата в Новосибирске.