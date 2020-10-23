Мужчина изнасиловал бывшую сожительницу и ее дочь

В Татарстане арестовали подозреваемого в изнасиловании женщины и ее несовершеннолетней дочери, сообщает РИА Новости

Подозреваемый пришел в квартиру к бывшей сожительнице, которой дома не оказалось. Там были ее дети — 13-летний сын и 16-летняя дочь.

Мужчина связал их. А после изнасиловал школьницу.

К этому времени домой вернулась их мать. Ее подозреваемый избил и изнасиловал, а затем насильно усадил в автомобиль и увез.

Правоохранители сумели оперативно установить местонахождение похищенной женщины, ее освободили, пишет Lenta.ru.

Суд арестовал задержанного до 20 декабря.

Во время допроса мужчина отказался признавать свою вину. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 131 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетней») и 126 УК РФ («Похищение человека»).

Расследование дела находится под личным контролем прокурора республики.