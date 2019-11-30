Мужчина, лишившийся рук из-за взрыва на «Доме-2», добился пожизненных выплат

Мужчина, который лишился рук в результате инцидента на телепроекте «Дом-2», добился через суд пожизненных выплат, сообщает НТВ .

Отмечается, что работник передачи Владимир Шахов получил травмы после взрыва, прогремевшего в начале 2012 года. Мужчина попытался открыть флягу, которую нашел в шкафу в бытовке. Взрывом ему также выбило все передние зубы.

Тверской суд Москвы постановил выплатить ему единовременную компенсацию в размере 150 тысяч рублей. Также он получит 500 тысяч рублей за последние три года и ежемесячные выплаты до конца жизни.

По словам мужчины, процесс затянулся из-за того, что считал работу на телепроекте временной и не принес свою трудовую книжку. Суд долго не мог установить факт трудовых отношений. Единственным ответчиком в итоге остались страховщики.

Сегодня Владимир Шахов живет на пенсию по инвалидности.