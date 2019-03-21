Мужчина на каблуках и в платье следил за девушкой в туалете барнаульского ТЦ

8 февраля в одном из барнаульских ТЦ специфически одетый мужчина подглядывал за девушкой в туалете. Об этом написали в группе Unusual Crimes Barnaul . «Шпиона» поймали полицейские, сообщает источник.

Мужчина в платье и на каблуках зашел следом за девушкой в туалет и устроился в соседней кабинке. Предположительно это было в ТЦ «Малина», пишут в группе. «Вуаерист» попытался сделать фото, но девушка это заметила, решила разобраться и вышла из кабинки.

«Перед ней предстал бородатый мужчина в женской куртке, платье и сапогах на высоком каблуке», — сказано в сообщении.

В итоге мужчина попытался убежать, но в этом ему помешали каблуки. На помощь девушке пришли охранники магазина.

Также источник сообщает, что на мужчину завели уголовное дело за нарушение неприкосновенности частной жизни по ст. 137 УК РФ. В пресс-службе ГУ МВД по Барнаулу altapress.ru оперативно информацию пока не подтвердили.