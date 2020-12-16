Мужчина напал на охранника поликлиники Минобороны РФ

Его задержали.

«Вечером 15 декабря подозреваемый при попытке пройти через КПП медицинского учреждения на Гоголевском бульваре совершил нападение на потерпевшего, которому причинил колото-резаные ранения. В настоящее время подозреваемый 1992 года рождения задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия», — сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.