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Происшествия

Мужчина обнимал посетителей магазина и радостно сообщал им, что они больны COVID-19

В американском Спрингфилдt полиция разыскивает мужчину, обнимавшего покупателей в супермаркете и после этого сообщавшего им о том, что заразил их rоронавирусной инфекцией, пишет New York Post.

Маска. Пандемия. Коронавирус
Маска. Пандемия. Коронавирус
pixabay.com

Мужчина в маске, черной футболке и камуфляжных шортах ходил по местному супермаркету и без спроса обнимал незнакомцев. Сразу после этого он говорил: «Просто коронавирусно тебя обнимаю. Теперь у тебя COVID-19». После чего смеялся и убегал.

Полиция объявила американца в розыск. Его обвиняют в нападении на людей, оскорблении действием и создании террористической угрозы.

Пока неизвестно, болеет ли подозреваемый коронавирусной инфекцией или просто разыгрывал окружающих, пишет Lenta.ru.

Действия мужчины в любом случае считаются преступными, заявил представитель местной полиции. И сравнил его поступок с заведомо ложным сообщением о минировании магазина.

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