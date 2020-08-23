Мужчина обнимал посетителей магазина и радостно сообщал им, что они больны COVID-19

Мужчина в маске, черной футболке и камуфляжных шортах ходил по местному супермаркету и без спроса обнимал незнакомцев. Сразу после этого он говорил: «Просто коронавирусно тебя обнимаю. Теперь у тебя COVID-19». После чего смеялся и убегал.
Полиция объявила американца в розыск. Его обвиняют в нападении на людей, оскорблении действием и создании террористической угрозы.
Пока неизвестно, болеет ли подозреваемый коронавирусной инфекцией или просто разыгрывал окружающих, пишет Lenta.ru.
Действия мужчины в любом случае считаются преступными, заявил представитель местной полиции. И сравнил его поступок с заведомо ложным сообщением о минировании магазина.