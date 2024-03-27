27 марта
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Происшествия

Мужчина оказался в реанимации после попытки открыть посудомойку

30-летний москвич оказался в реанимации после попытки опустить тарелки в посудомойку. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
CC0

Отмечается, что мужчина пришел на кухню в своей квартире и решил закинуть тарелки в посудомойку.

Однако одной рукой он задел раковину, а второй рукой, которая была мокрой, решил открыть технику. Мужчину сразу же ударило током.

Москвич смог вызвать скорую помощь. Уже в больнице он пережил клиническую смерть. На данный момент москвич лежит в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что подросток забрался на поезд, чтобы сделать селфи, а получил удар током.

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