Мужчина оказался в реанимации после попытки открыть посудомойку

Отмечается, что мужчина пришел на кухню в своей квартире и решил закинуть тарелки в посудомойку.
Однако одной рукой он задел раковину, а второй рукой, которая была мокрой, решил открыть технику. Мужчину сразу же ударило током.
Москвич смог вызвать скорую помощь. Уже в больнице он пережил клиническую смерть. На данный момент москвич лежит в реанимации в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что подросток забрался на поезд, чтобы сделать селфи, а получил удар током.
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