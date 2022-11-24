Мужчина открыл стрельбу из винтовки в Краснодарском крае, есть погибшие (обновлено)

Мужчина устроил стрельбу из длинноствольной винтовки, которую прикрыл полотенцем. Предварительно, один человек погиб. Преступник застрелился.
На кадрах видно, как мужчина целится и стреляет в человека, который лежит на земле.
По сообщениям очевидцев, всё случилось около ТЦ «Славянский». Сейчас на месте работает полиция и следком.
Обновлено в 22:14
Есть выживший — 61-летний Владимир Волош со сквозным огнестрельным ранением поясницы, пишет Mash. Он в операционной в состоянии средней тяжести.
А убитому мужчине, которого видно кадрах, было 60 лет.
Обновлено в 21:53
ТАСС сообщил о четырех погибших, включая стрелка.
Ранее стало известно, что число погибших при стрельбе в Ижевске возросло.