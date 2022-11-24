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Происшествия

Мужчина открыл стрельбу из винтовки в Краснодарском крае, есть погибшие (обновлено)

В городе Крымск в Краснодарском крае 24 ноября мужчина на улице начал стрелять в людей из винтовки, сообщает Mash.

Мужчина открыл стрельбу из винтовки.
Мужчина открыл стрельбу из винтовки.
Mash.

Мужчина устроил стрельбу из длинноствольной винтовки, которую прикрыл полотенцем. Предварительно, один человек погиб. Преступник застрелился.

На кадрах видно, как мужчина целится и стреляет в человека, который лежит на земле.

По сообщениям очевидцев, всё случилось около ТЦ «Славянский». Сейчас на месте работает полиция и следком.

Обновлено в 22:14

Есть выживший — 61-летний Владимир Волош со сквозным огнестрельным ранением поясницы, пишет Mash. Он в операционной в состоянии средней тяжести.

А убитому мужчине, которого видно кадрах, было 60 лет.

Обновлено в 21:53

ТАСС сообщил о четырех погибших, включая стрелка.

Ранее стало известно, что число погибших при стрельбе в Ижевске возросло.

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