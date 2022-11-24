Мужчина открыл стрельбу из винтовки в Краснодарском крае, есть погибшие (обновлено)

В городе Крымск в Краснодарском крае 24 ноября мужчина на улице начал стрелять в людей из винтовки, сообща ет Mash.

Мужчина устроил стрельбу из длинноствольной винтовки, которую прикрыл полотенцем. Предварительно, один человек погиб. Преступник застрелился.

На кадрах видно, как мужчина целится и стреляет в человека, который лежит на земле.

По сообщениям очевидцев, всё случилось около ТЦ «Славянский». Сейчас на месте работает полиция и следком.

Обновлено в 22:14 Есть выживший — 61-летний Владимир Волош со сквозным огнестрельным ранением поясницы, пишет Mash. Он в операционной в состоянии средней тяжести. А убитому мужчине, которого видно кадрах, было 60 лет.

Обновлено в 21:53 ТАСС сообщил о четырех погибших, включая стрелка.

Ранее стало известно, что число погибших при стрельбе в Ижевске возросло.