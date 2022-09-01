1 сентября
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Происшествия

Мужчина по подбородок провалился в яму с битумом в Алтайском крае

На территории бывшего сахарного завода в Алейске мужчина едва не утонул в яме с битумом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю в своем телеграм-канале.

Машина МЧС.
Машина МЧС.
ГУ МЧС по Алтайском краю.

Спасателям сообщили, что из указанной местности доносятся крики о помощи. Прибывшие сотрудники пожарной охраны обнаружили, что человек почти полностью погрузился в битум. На поверхности находились только подбородок и кисть руки.

«Спасатели, соорудив из подручных средств помост, добрались до пострадавшего и при помощи спасательной веревки вытащили его на берег», — уточнили в ведомстве.

Спасательная операция заняла 40 минут. Пострадавшему помогли снять одежду и прочистить дыхательные пути. После этого мужчину доставили в городскую больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

В ведомстве добавили, что администрация Алейска приняла решение о ликвидации потенциально опасного места.

Ранее сообщалось, что во время прохождения квеста девочка провалилась в люк и сломала руку. Происшествие случилось в развлекательном центре «А113» в Иванове.

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