Мужчина по подбородок провалился в яму с битумом в Алтайском крае

Спасателям сообщили, что из указанной местности доносятся крики о помощи. Прибывшие сотрудники пожарной охраны обнаружили, что человек почти полностью погрузился в битум. На поверхности находились только подбородок и кисть руки.
«Спасатели, соорудив из подручных средств помост, добрались до пострадавшего и при помощи спасательной веревки вытащили его на берег», — уточнили в ведомстве.
Спасательная операция заняла 40 минут. Пострадавшему помогли снять одежду и прочистить дыхательные пути. После этого мужчину доставили в городскую больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
В ведомстве добавили, что администрация Алейска приняла решение о ликвидации потенциально опасного места.
Ранее сообщалось, что во время прохождения квеста девочка провалилась в люк и сломала руку. Происшествие случилось в развлекательном центре «А113» в Иванове.