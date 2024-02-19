Мужчина поджег собственный автобус из-за конфликта с женой

Житель Красноярского края поджег автобус на заправке после ссоры с супругой, сообщает " Лента.ру ".

Женщина приехала к супругу на заправку и поругалась с ним. Она отобрала у мужа ключи от автобуса, за рулем которого он приехал на АЗС.

Позже он совершил поджог кабину автобуса. Пожар быстро потушили, чтобы избежать взрыва.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее мужчина поджег городскую елку в знак протеста против Нового года. Инцидент произошел в городе Тараз, на территории парка Первого президента в Казахстане. Причиной такого поведения мужчины стал протест. Мужчина уверен — в Казахстане не стоит отмечать Новый год.

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