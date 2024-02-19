19 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Мужчина поджег собственный автобус из-за конфликта с женой

Житель Красноярского края поджег автобус на заправке после ссоры с супругой, сообщает "Лента.ру".

Пожар.
Пожар.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Женщина приехала к супругу на заправку и поругалась с ним. Она отобрала у мужа ключи от автобуса, за рулем которого он приехал на АЗС.

Позже он совершил поджог кабину автобуса. Пожар быстро потушили, чтобы избежать взрыва.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее мужчина поджег городскую елку в знак протеста против Нового года. Инцидент произошел в городе Тараз, на территории парка Первого президента в Казахстане. Причиной такого поведения мужчины стал протест. Мужчина уверен — в Казахстане не стоит отмечать Новый год.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость