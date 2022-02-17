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Происшествия

Крупный пожар в частном секторе Барнаула унес жизнь мужчины

Ночью, около 4:10, пожарным поступило сообщение о возгорание дома на ул. Фомина на Горе в Барнауле.

Пожар.
Пожар.
t.me/mchs_altkray

Пожар заметили с опозданием — огонь уже успел распространиться на значительную площадь и охватил крышу дома.

Возгорание тушили около часа силами порядка 40 спасателей и девяти единиц техники, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

«Сильное задымление и высокая температура осложняли работу спасателей. Было создано два боевых участка, проложена магистральная линия от водоисточника», — сообщили в экстренном ведомстве.

От огня пострадали два дома, баня и гараж. На месте происшествия обнаружен погибший мужчина.

Обстоятельства случившегося еще устанавливаются.

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