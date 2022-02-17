Крупный пожар в частном секторе Барнаула унес жизнь мужчины

Пожар заметили с опозданием — огонь уже успел распространиться на значительную площадь и охватил крышу дома.
Возгорание тушили около часа силами порядка 40 спасателей и девяти единиц техники, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
«Сильное задымление и высокая температура осложняли работу спасателей. Было создано два боевых участка, проложена магистральная линия от водоисточника», — сообщили в экстренном ведомстве.
От огня пострадали два дома, баня и гараж. На месте происшествия обнаружен погибший мужчина.
Обстоятельства случившегося еще устанавливаются.