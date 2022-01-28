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Происшествия

Крупный пожар в старом центре Барнаула тушили 39 человек

Утром 28 января в Барнауле произошел пожар в частном жилом доме на ул. Пушкина, сообщили в алтайском главке МЧС.

Пожар на ул. Пушкина в Барнауле.
Пожар на ул. Пушкина в Барнауле.
ГУ МЧС по Алтайскому краю

Сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчеру в 7:42. Горела баня и крыша дома, существовала реальная угроза распространения огня на соседние дома.

Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Тушили огонь 39 человек личного состава МЧС и 10 единиц техники.

Пожарные не допустили распространения пламени на соседние строения.

«Каждый хозяин должен знать: одной из самых распространенных причин пожара является нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации печного отопления. Регулярно проверяйте печь, не допускайте ее неисправности. Растопленную печь нельзя оставлять без присмотра», — напоминают в экстренном ведомстве.

Ранее ликвидировали крупный пожар в частном доме в барнаульском поселке Благодатное. Там произошла разгерметизация газового баллона, что привело к более мощному развитию огня.

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