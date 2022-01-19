В Барнауле взрыв газового баллона усилил крупный пожар в большом частном доме

В Барнауле ликвидировали крупный пожар в частном доме и надворных постройках, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Рано утром 19 января загорелся дом в барнаульском поселке Благодатное на улице Пятигорская.

«Произошел пожар в частном двухквартирном жилом доме и надворных постройках. На момент прибытия пожарных подразделений площадь возгорания составляла 80 кв. метров. Однако произошла разгерметизация газового баллона, и это привело к более мощному развитию огня», — рассказали в ведомстве.

Перед пожарными стояла задача — не допустить гибели и травмирования людей, а также снять угрозу распространения огня на соседние строения.

На месте происшествия работали 42 человека и 10 единицах техники. Открытое горение удалось ликвидировать через час.

«Огонь не успел перекинуться на соседние жилые дома. Во время происшествия никто не пострадал», — подчеркнули в МЧС.

Пожар полностью уничтожил баню и гараж, в доме огонь повредил кровлю. На момент локализации площадь возгорания составила 160 кв. метров.

По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования. Точную причину установят после экспертиз.