Мужчина похитил заглохшее на алтайской трассе авто и замыслил коварный план

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в краже подозревается 21-летний местный житель из соседней деревни, который хотел сдать автомобиль в пункт приема металлолома.
Задержанный молодой человек дал признательные показания. У него был изъят похищенный ВАЗ-21074 и возвращен хозяину.
Как удалось выяснить сотрудникам полиции, злоумышленник, увидев, данный автомобиль на обочине дороги попросил своего знакомого отбуксировать его на окраину близлежащего села, где располагался пункт металлолома.
Однако воплотить свой коварный план в жизнь ему не удалось, так как не было документов, подтверждающих право собственности на транспортное средство.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечение подписка о невыезде.