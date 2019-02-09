Мужчина полгода прятался в горах Алтая, думая, что убил собутыльника

В июле 2018 года в доме соседа обвиняемый выпивал в компании мужчин. Между ним и хозяином дома произошла ссора. Обвиняемый разозлился на соседа, сбегал домой за незарегистрированным ружьем, вернулся и выстрелил соседу в голову. Посчитав, что его обидчик мертв, сельчанин скрылся с места преступления.
Потерпевший остался жив — его экстренно доставили в больницу и оказали медицинскую помощь.
Полиция начала поиски подозреваемого, его объявили в федеральный розыск. Полицейские знал, что мужчина хорошо ориентируется в горно-таежной местности, потому что с детства занимался охотой. Тогда его стали искать в горах.
Беглеца искали сотрудники уголовного розыска, бойцы отряда ОМОН управления Росгвардии, для поиска использовали квадрокоптер. В горах и лесу находили установленные охотничьи петли с останками диких животных, следы человека, однако настигнуть мужчину не удавалось.
Позднее выяснилось, что подозреваемый жил в охотничьих домиках и на заброшенных животноводческих стоянках. Когда понял, что его ищут, перестал топить печь в избушках.
В конце января 2019 года полицейские вышли на след злоумышленника. Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Расследованием уголовного дела занимаются сотрудники СУ СК России по Республике Алтай.